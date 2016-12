RTL II 04:30 bis 06:00 Thriller Zimmer 508 USA 2009 Nach einer Vorlage von Alex Merkin 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Terry vermutet, dass seine Verlobte June ihn betrügt und folgt ihr in ein Hotel, in dem sie mit einem anderen Mann eingecheckt hat. Er ruft seinen besten Kumpel Julian auf dem Handy an und erzählt ihm, dass er mit Julians geladenem Revolver im Nebenzimmer sitzt und plant, June und ihren Lover zu töten. Julian versucht, Terry zu beruhigen, doch dieser ist nicht von seinem Plan abzubringen. Terry ahnt ja nicht, dass Julian der Mann ist, der mit June im Nebenzimmer sitzt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Julian) Brittany Murphy (June) Danny Pino (Terry) Brad Greenquist (Portier) Natalie Smyka (Anna) Arie Verveen (Lucas) Guillermo Diaz (Koch) Originaltitel: Across the Hall Regie: Alex Merkin Drehbuch: Jesse Mittelstadt, Julien Schwab Kamera: Andrew Carranza Musik: Bobby Tahouri Altersempfehlung: ab 16