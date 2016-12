RTL II 11:00 bis 11:55 Dokusoap Family Stories Krieg am Gartenzaun (5) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Katze einer fünfköpfigen Familie wird vor einem Jahr auf dem Grundstück des Nachbarn schwer verletzt. Sie hängt in einer dort aufgestellten Falle fest und kann gerade noch gerettet werden. Doch der Tierarzt muss der Katze zwei Pfoten amputieren. Da die Anwendung der brutalen Falle auch unter Jägern verboten ist, klagt die Familie gegen den Nachbarn. Der wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Die Familie versucht nun auf eigene Faust gegen den Mann vorzugehen. Bei den Anwohnern ist er als Tierhasser bekannt. Doch in den Streit zwischen der Familie und ihrem Nachbarn möchte sich niemand einmischen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories