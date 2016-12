RTL II 11:00 bis 11:55 Dokusoap Family Stories Krieg am Gartenzaun (4) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sie sind treu, brav und gelten als die besten Freunde des Menschen: Hunde. Doch in einer kleinen Gemeinde in Hessen, sorgen die beliebten Vierbeiner für jede Menge Zoff. Ein ganzes Dorf lebt in Aufruhr, weil eine Bewohnerin von Hunden gar nicht genug bekommen kann. Wie viele Tiere genau bei ihr leben, weiß keiner so genau. Aber das Rudel und sein Frauchen versetzen die Dorfbewohner in Panik. Das Problem: Laut Aussage der Dorfbewohner hat sie keine Kontrolle über ihre wilde Meute. Angeblich wurden Bewohner bereits angefallen. Aber auch das ständige Gekläffe und die Hundehaufen nagen an den Nerven der Nachbarn. Einige Male haben sie die Hundebesitzerin schon bei der Polizei und dem Veterinäramt angeschwärzt, allerdings ohne Erfolg. Also streiten die beiden Parteien weiterhin wie Hund und Katz. Wird in dem Dorf jemals wieder Frieden herrschen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories