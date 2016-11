ProSieben 05:45 bis 07:35 Fantasyfilm Brücke nach Terabithia USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Obwohl der zehnjährige Jess Aarons täglich verbissen dafür trainiert, der schnellste Läufer seine Klasse zu werden, wird er von Klassenneuzugang Leslie Burke mühelos überholt. Trotz dieser Konkurrenzsituation entwickelt sich zwischen den beiden eine Freundschaft. Zusammen erkunden sie die umliegenden Wälder, entdecken ein leer stehendes Baumhaus und erfinden die fantastische Welt Terabithia. Dort scheint alles möglich - doch es drohen auch ganz reale Gefahren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Hutcherson (Jess Aarons) AnnaSophia Robb (Leslie Burke) Zooey Deschanel (Ms. Edmunds) Robert Patrick (Jack Aarons) Bailee Madison (May Belle Aarons) Kate Butler (Mary Aarons) Devon Wood (Brenda Aarons) Originaltitel: Bridge to Terabithia Regie: Gabor Csupo Drehbuch: Jeff Stockwell, David Paterson Kamera: Michael Chapman Musik: Aaron Zigman