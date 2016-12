TV5 02:53 bis 03:48 Sonstiges Fais pas ci, fais pas ça La thérapie du bonheur F 2014 Merken Pour sauver leur couple, Denis et Valérie décident de suivre une thérapie plutôt particulière ! La situation de Fabienne et Renaud n'est guère plus enviable : ils sont tous deux au chômage. Soline commence à regretter d'avoir quitté FX... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabelle Gélinas (Valérie) Bruno Salomone (Denis) Valérie Bonneton (Fabienne) Guillaume De Tonquedec (Renaud) Yaniss Lespert (Christophe) Tiphaine Haas (Soline) Cannelle Carré-Cassaigne (Charlotte) Originaltitel: Fais pas ci, fais pas ça Regie: Pascal Chaumeil Drehbuch: Karine Angeli Musik: Philippe Kelly

