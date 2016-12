TV5 18:00 bis 18:23 Sonstiges 64 minutes, le monde en français, 1er partie La Une francophone : avec Antoine Balzeau / Le Fait du jour Merken Et si la première femme sur terre avait plutôt croqué dans une bonne cuisse de mammouth - Le paléoanthropologue Antoine Balzeau est parti sur les traces de cet ancêtre qui fascine tant les Européens : Néandertal. À quoi ressemblait-il - Que voyait-il - Que vivait-il - Comment a-t-il disparu - Réponses. Retrouvez également Le Fait du jour. Également sur http://information.tv5monde.com In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mohamed Kaci Gäste: Gäste: Antoine Balzeau (paléoanthropologue, chercheur au CNRS et au Muséum d'histoire naturelle, auteur de ''Qui était Néandertal - L'enquête illustrée'') Originaltitel: 64 minutes, le monde en français