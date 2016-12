RTL II 11:00 bis 11:55 Dokusoap Family Stories Krieg am Gartenzaun (3) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In dem kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpommern könnte das Leben so schön sein: Bauernhöfe, Kühe und Weiden prägen das Bild. Doch die Realität hat jegliche Idylle zerstört. Die Bewohner des Dorfes fühlen sich von einer Bauernfamilie extrem gestört und machen ihrem Unmut deutlich Luft. Ein freilaufender Bulle, vor dem sich alle fürchten, führt fast täglich zu Ärger zwischen den Dorfbewohnern und den Bauern. Die Bauernfamilie fühlt sich dagegen beim Betreiben ihrer Landwirtschaft gestört. Ihr Nachbar hat das Grundstück gekauft, über das die Bäuerin früher zu ihren Kühen gegangen ist. Jetzt heißt es "Betreten verboten" und so muss sie jeden Tag einen großen Umweg laufen. Doch damit nicht genug: Angeblich sabotieren die Dorfbewohner die Familie, wo es nur geht. Der Traktor wurde beschädigt, die Familie beleidigt und es kam sogar zu Körperverletzungen an Mensch und Tier. Eine Einigung ist nicht in Sicht, stattdessen machen sich die Parteien weiterhin das Leben zur Hölle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories