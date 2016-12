RTL II 11:00 bis 11:55 Dokusoap Family Stories Krieg am Gartenzaun (1) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Vor etwa vier Jahren eröffnete ein Bauunternehmer auf einem ehemaligen Lagergelände in der Nähe von Bamberg einen Monsterbaggerpark. 120 Maschinen stehen mittlerweile auf seinem Gelände. Aus ganz Deutschland reisen Kind-gebliebene Männer an, um einmal Bagger zu fahren. Doch die Anwohner fühlen sich durch den Lärm und Schmutz belästigt. Besonders samstags, wenn Erholung in der Kleingartenidylle an erster Stelle steht, laufen die Bagger zu Hochtouren auf. Nun haben die Nachbarn eine Bürgerinitiative gegründet, um dem wilden Baggern ein Ende zu bereiten. Bei dem Parkbetreiber flattern Woche für Woche Anzeigen ins Haus. Doch diese blieben bisher erfolglos. Im Gegenteil: Der Park soll sogar noch um das Doppelte vergrößert werden und auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Können die Bewohner das noch verhindern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories

