RTL II 18:05 bis 20:00 Abenteuerfilm Der 13te Krieger USA 1999 Nach dem Buch von Michael Crichton Stereo 16:9 HDTV Auf der Flucht vor dem rachsüchtigen Vater seiner letzten Liebschaft verschlägt es den jungen Araberfürsten Ahmed Ibn Fahdlan an den arktischen Hof eines Wikingerfürsten, dessen Stamm einer Bedrohung der unheimlichen Art ausgesetzt ist: In immer kürzeren Abständen überfallen mysteriöse Krieger aus den Wäldern im Norden die Küstenorte und dezimieren deren Einwohnerschar. Eine Gruppe von 13 geweihten Kämpfern soll dem blutigen Spuk ein ebensolches Ende bereiten, und Ahmed ist einer der Auserwählten... Action-Knaller mit Antonio Banderas ("Die Maske des Zorro", "Spy Kids") in der Titelrolle. Schauspieler: Antonio Banderas (Ahmed Ibn Fahdlan) Diane Venora (Königin Weilew) Omar Sharif (Melchisidek) Vladimir Kulich (Buliwyf, der 1ste Krieger) Daniel Southern (Edgtho, der Schweigsame) Neil Maffin (Roneth, der Reiter) Dennis Storhøi (Herger, der Fröhliche) Originaltitel: The 13th Warrior Regie: John McTiernan Drehbuch: William Wisher, Warren Lewis Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12