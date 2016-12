RTL II 18:00 bis 20:00 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Detlef (60) und Renate (60) haben 120.000 Euro in die Renovierung einer alten Mühle gesteckt und extra dafür einen Kredit aufgenommen. In einem Teil des Gebäudes wohnt das Paar, den anderen Teil ließen Detlef und Renate zu drei Mietwohnungen ausbauen: Mit den Einnahmen wollten sie ihren Kredit abbezahlen und gleichzeitig ihren Lebensunterhalt sichern. Doch es kam ganz anders: Mietnomaden machten den beiden einen Strich durch die Rechnung: Sie zahlten keine Miete und hinterließen am Ende eine völlig zerstörte Wohnung. Jetzt weiß das Paar nicht, wie sie die Sanierungskosten stemmen sollen. Und ohne die fehlenden Mieteinnahmen ist auch das Abbezahlen des Hauskredits fast unmöglich. Vor allem Renate bereiten die Geldsorgen schlaflose Nächte. Für Tochter Sara (31) gibt es nur eine Lösung: Der RTL II-Trödeltrupp muss kommen. Denn Detlef ist seit seiner Kindheit ein leidenschaftlicher Sammler. Mit dem Verkauf seiner Schätze könnten wenigstens einige offene Rechnungen bezahlt werden, so hoffen Mutter und Tochter. Renate ist die Sammelleidenschaft ihres Mannes sowieso seit langem ein Dorn im Auge. Überall stehen Musikinstrumente, Comics und Möbel oder anderer Trödel herum. Doch sich davon zu trennen fällt Detlef mehr als schwer. Das merken auch die RTL II-Trödelprofis Mauro, Otto und Sükrü. Einmal mehr haben die drei eine Mammutaufgabe vor sich... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial