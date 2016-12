France 3 01:40 bis 03:10 Krimi Hercule Poirot Les pendules GB 2011 Nach einer Vorlage von Nach den Büchern von Agatha Christie Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sheila Webb, une jeune sténodactylo, est envoyée en mission chez miss Pebmarsh. Mais quand elle arrive, la propriétaire semble absente, et la jeune femme découvre le salon rempli de pendules toutes arrêtées à la même heure. Au milieu de la pièce, un cadavre est étendu sur le sol. La cliente de Sheila, miss Pebmarsh, une aveugle, arrive sur ces entrefaites. Elle ignore apparemment tout du drame qui s'est joué chez elle en son absence. D'où viennent ces pendules - Hercule Poirot semble le seul à même de dénouer cet inextricable imbroglio. Il pourra compter sur l'aide d'un jeune et beau garçon... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Suchet (Hercule Poirot) Olivia Grant (Annabel Larkin) Anna Skellern (Fiona Hanbury) Tom Burke (Lt. Colin Race) Andrew Havill (Sven Hjerson) Victoria Wicks (Mrs Swinburne) Jaime Winstone (Sheila Webb) Originaltitel: Agatha Christie's Poirot Regie: Charlie Palmer Drehbuch: Stewart Harcourt Kamera: Peter Greenhalgh Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 340 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 150 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 80 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 70 Min.