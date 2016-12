France 3 22:50 bis 23:55 Sonstiges Roberto Alagna, l'homme à la voix d'or F 2015 Stereo 16:9 Merken Ambassadeur de l'art lyrique français, Roberto Alagna a révolutionné la façon de chanter l'opéra. Il emmène le spectateur au Metropolitan Opera de New York et à l'Opéra Garnier de Paris, où il se produisait en 2015 pour la première fois de sa carrière. Si le parcours artistique de cet enfant de banlieue devenu star internationale est assez connu, son personnage intime l'est beaucoup moins. Construit autour de grands airs d'opéra et des témoignages de nombreux intervenants du monde du spectacle et de la télévision, ce documentaire permet de découvrir un autre visage du célèbre chanteur lyrique. In Google-Kalender eintragen Regie: Andy Sommer