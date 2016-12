France 3 13:50 bis 14:35 Sonstiges Rex La mort est au bout de la route I, A, D 1994 Stereo 16:9 Merken Rex met en scène une unité de police criminelle à Vienne puis Rome et notamment le duo infaillible d'un inspecteur et de son berger allemand, Rex. Les scénaristes ont traité plusieurs aspects de la criminalité: crimes passionnels, de psychopathes, par accident, crapuleux, mafieux, etc...; et divers problèmes de société occupent également le devant de la scène dans l'un ou l'autre épisode: alcoolisme, violence domestique, addiction au jeu, etc... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Richard Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (le docteur Graf) Ralph Heforth (Steiner) René Schoenenberger (Wallisch) Originaltitel: Rex Regie: Oliver Hirschbiegel Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Musik: Gerd Schuller

