France 3 23:10 bis 00:35 Sonstiges Paris, années folles De Montmartre à Montparnasse F 2013 Stereo 16:9 Après la guerre qui a saigné l'Europe, la France des années 20 est saisie d'un désir de paix, de joie, de progrès social et de fête. Ces envies se cristallisent à Paris, qui devient la capitale intellectuelle, artistique et culturelle du monde. On y vient de partout pour participer à ce bouillonnement créatif. C'est là que se retrouvent des communautés d'artistes américains, comme Hemingway, Miller, Fitzgerald ou Joséphine Baker. C'est là que sont organisés les Jeux olympiques en 1924 ou plusieurs expositions au rayonnement mondial. Deux quartiers de la ville deviennent plus particulièrement les foyers de cette activité frénétique : Montmartre et Montparnasse. Regie: Fabien Beziat