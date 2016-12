RTL II 18:20 bis 20:00 Trickfilm Werner - Das muss kesseln!!! D 1996 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Anstatt zur Arbeit zu gehen, verbringen Werner und sein Bruder Andi ihre Zeit lieber damit, mit ihrem selbstgebastelten Rennschlitten auf dem zugefrorenen See rumzudüsen. Dabei geraten sie an den hochnäsigen Restaurantbesitzer Nobelschröder, der sie zu einem Rennen mit seinem Bentley herausfordert. Als Werner und Andi das Rennen verlieren sind sie entsprechend gefrustet. Von Bauer Horst erfahren sie, dass dieser im Krieg einen Bomber abgeschossen hat, dessen Wrackteile noch irgendwo in der Gegend rumliegen müssen. Die beiden machen sich auf die Suche und finden den Motor des Fliegers, den sie gleich in ihren Schlitten einbauen. Jetzt fehlt ihnen nur noch der passende Treibstoff für den Superflitzer. Als Werners Chef Meister Röhrich mit katastrophalen Folgen versucht, selber Schnaps zu brennen, gerät Werner in den Besitz einer Formel für den Wundersprit Methyl. Nun steht einer Revanche mit Nobelschröder nichts mehr im Wege. Übereilt lässt sich Werner zu einer Wette hinreißen. Verlieren er und Andi mit ihrem "Metülisator" das Rennen, bekommt Nobelschröder ihr heißgeliebtes Hausschwein Borsti. Das können die beiden Chaoten natürlich nicht zulassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Klaus Büchner (Werner) Andi Feldmann (Andi) Monty Arnold (Nobelschröder) Originaltitel: Werner - Das muss kesseln Regie: Udo Beissel, Gerhard Hahn Drehbuch: Rötger Feldmann, Andi Feldmann, Christian Sievers Musik: Lutz Rahn, Mark Wills, Andreas Fahnert Altersempfehlung: ab 6