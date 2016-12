RTL II 18:00 bis 20:00 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sabine (56) ist leidenschaftliche Sammlerin und hat bereits vier Garagen mit Trödel, Möbeln und allerlei Krimskrams gefüllt. Ehemann Frank (50) und Tochter Kira (28) haben längst kein Verständnis mehr, denn die Mieten für die Garagen treiben die Familie in den finanziellen Ruin. Das Ehepaar steckt in der Privatinsolvenz und hat 35.000 Euro Schulden. Doch Sabine kauft und sammelt weiter. Alle Versuche von Frank und Kira aufzuräumen oder auszumisten scheiterten, denn die Reinigungskraft kann sich einfach nicht von ihrem Trödel trennen. Jetzt reicht es Frank und Kira und die beiden rufen den RTL II-Trödeltrupp zu Hilfe. Die Verkaufsexperten Mauro Corradino, Otto Schulte und Sükrü Pehlivan eilen nach Nordrhein-Westfalen - und die vollgestellten Garagen übertreffen alle Erwartungen der drei Trödler: Alle sind randvoll und vor allem mit Müll gefüllt. Für Sabine hat jedoch jedes Teil einen besonderen Wert. Die Trödelprofis stehen vor einer großen Herausforderung: Sie müssen nicht nur vier Garagen leeren, sondern auch Sabine vom Loslassen überzeugen. Leichter gesagt als getan, denn die Stimmung ist gereizt. Seit Monaten streiten sich Sabine und Frank über den Trödel. Immer wieder müssen Otto, Mauro und Sükrü schlichten. Es bleibt wenig Zeit, um die großen finanziellen Probleme der Familie zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial