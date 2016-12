TF1 23:25 bis 01:15 Sonstiges Danse avec les stars, la suite Episode 10 : la finale Stereo Live 16:9 HDTV Merken Sandrine Quétier et Laurent Ournac reviennent sur les temps forts et les coulisses de cet ultime direct, qui a vu les trois derniers couples en lice s'affronter pour remporter le titre de meilleur danseur 2016. Ils recueillent les impressions des trois finalistes, et proposent également de revoir les meilleurs moments de cette septième saison de "Danse avec les stars". Comme toujours, jouant la carte de l'interactivité, "Danse avec les stars, la suite" vise également à renforcer le lien entre les téléspectateurs et les personnalités : ainsi, Guillaume Stanczyk a pour mission de relayer les avis exprimés sur les réseaux sociaux et sélectionne les messages marquants de la soirée. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sandrine Quétier, Laurent Ournac, Guillaume Stanczyk Gäste: Gäste: Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot