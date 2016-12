TF1 13:50 bis 15:25 Sonstiges Le Père Noël est licencié ! USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Craignant la faillite de la confiserie qu'elle a héritée de son père, Wendy, accompagnée de sa fille âgée de six ans, part en ville avant Noël dans l'espoir de gagner de quoi régler les créanciers. Grâce à son amie Angie, elle trouve un emploi temporaire chez Wolman, le plus célèbre grand magasin de la ville, où Noël est un moment privilégié. Mais la directrice du marketing veut moderniser l'établissement à tout prix et met à mal les traditions qui, pour Wendy et les propriétaires du magasin eux-mêmes, sont l'essence de la magie de Noël. Qui aura le dernier mot dans la querelle des "anciens" et des "modernes" ? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ashley Williams (Wendy Carroll) Ashanti (Teanna Musk) Jon Prescott (Tom Wolman) Shanola Hampton (Angie) Kylie Noelle Price (Grace Carroll) David Ralphe (Harry Wolman) Beverly Leech (Meg Carroll) Originaltitel: Christmas in the City Regie: Marita Grabiak Drehbuch: Barbara Kymlicka Musik: Russ Howard III

