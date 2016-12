TF1 01:55 bis 02:45 Krimiserie New York, section criminelle Requiem pour un saint USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Conseillère juridique, Louise Politano vit avec sa fille et sa petite-fille dans un village. Un jour, au travail, elle reçoit un gros paquet. De retour chez elle, Louise ouvre ce qu'elle prend pour un cadeau. C'est alors qu'une violente explosion la tue sur le coup. Goren et Eames sont perplexes : qui avait intérêt à commettre cet assassinat - Ils recueillent différents débris pour tenter de comprendre le mécanisme utilisé par le tueur. Une fois l'engin analysé dans ses moindres détails, les enquêteurs cherchent désormais à découvrir le mobile du crime. Patiemment, ils remontent la piste du tueur, en essayant de savoir où il s'est procuré les éléments qui lui ont servi à fabriquer la bombe... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Kathryn Erbe (Det. Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Stephen Colbert (James Bennet) Phyllis Somerville (Louise Politano) Brian Murray (Richard Sullivan) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Frank Prinzi Drehbuch: Marlane Meyer Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post