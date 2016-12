TF1 23:05 bis 00:05 Sonstiges Léo Matteï, brigade des mineurs Sous pression F 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Poursuivi par une bande d'adolescents, Romain, 14 ans, presse le pas vers la sortie du lycée. Soudain, une voiture accélère et le percute avant de prendre la fuite. La brigade enquête au sein de l'établissement scolaire. Léo Mattéi et son équipe y découvrent un univers de harcèlements et de pressions... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Luc Reichmann (Léo Matteï) Samira Lachhab (Clara Besson) Florence Maury (Jeanne Delorme) Alexandre Achdjian (Jonathan Nassib) Stephane Boucher (le commissaire divisionnaire) Yannick Morzelle (Kévin) Alex Boute (Tony) Originaltitel: Léo Matteï, Brigade des Mineurs Regie: David Morley Drehbuch: Alain Patetta Musik: Sophia Morizet, Une Musique