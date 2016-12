TF1 22:00 bis 23:05 Sonstiges Léo Matteï, brigade des mineurs Un homme en colère F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Au coeur d'une forêt, Guillard, un policier de la BRB qui semble au bout du rouleau, exhume un sac rempli de billets de banque et découvre le cadavre d'une jeune fille. Il semble dévasté par ses découvertes mais plutôt que de prévenir la police, il enterre à nouveau le tout, avec un air déterminé. Au même moment, il reçoit un appel de la Brigade des Mineurs. Le fils de sa compagne vient d'agresser un copain de classe avec un couteau de combat. Furieux, Guillard fonce à la Brigade. Sous la pression de l'homme qu'il a en face de lui, Léo Mattéï accepte de libérer le gamin mais décide d'enquêter discrètement sur Guillard, qui semble avoir des choses à cacher. Mattéï et son équipe découvrent que quelques années auparavant, Guillard a perdu sa fille dans un braquage qui a mal tourné. Le policier cherche aujourd'hui à se venger... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Luc Reichmann (Léo Matteï) Samira Lachhab (Clara Besson) Florence Maury (Jeanne Delorme) Alexandre Achdjian (Jonathan Nassib) Stephane Boucher (le commissaire divisionnaire) Baya Rehaz (Julie) Sophie Michard (Laura) Gäste: Gäste: Vincent Moscato Originaltitel: Léo Matteï, Brigade des Mineurs Regie: Sébastien Cirade Drehbuch: Yves Le Gal Musik: Sophia Morizet, Une Musique

