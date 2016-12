TF1 13:50 bis 15:25 Sonstiges Les 12 cadeaux de Noël CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Maggie et Mitch, qui se sont connus lorsqu'ils étaient étudiants, se retrouvent par hasard dix ans plus tard. Maggie est journaliste dans la presse locale. Mitch revient à Harrison comme animateur radio vedette de l'émission "Bonne journée avec Mitch". Naguère, Mitch adorait Noël. Mais désormais, tout l'horripile dans cette fête, des décorations aux musiques, il ne supporte plus rien. Pour lui rendre son âme d'enfant, Maggie décide de devenir le Père Noël secret de Mitch et de lui envoyer douze cadeaux accompagnés de douze poèmes. Chaque envoi est une incitation à une action, construire un bonhomme de neige, se promener en traîneau ou faire du bénévolat à la soupe populaire... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brooke Nevin (Maggie Chalke) Robin Dunne (Mitch O'Grady) Danielle Kind (Grace) Geri Hall (Rita) Alan C Peterson (Alan Kramer) Greg Hovanessian (Jimmy) Tess Degenstein (Brianna) Originaltitel: On the Twelfth Day of Christmas Regie: Harvey Crossland Drehbuch: Robin Dunne, Robert Vaughn Musik: Stacey Hersh