TF1 11:05 bis 11:55 Sonstiges Grey's Anatomy Nouveaux espoirs... USA 2008 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Derek et Meredith se rendent compte que la vie de couple n'est pas si facile. Ces considérations les conduisent à envisager leur relation sous un jour nouveau. Un médecin, venu d'Irak, fait son arrivée à Seattle. Il intéresse fortement Cristina. Le praticien a commencé son service en accompagnant les victimes d'un accident de la route. Le chef apprend que Seattle a perdu des places dans le classement des meilleurs hôpitaux universitaires du pays. Il s'interroge sur cette dégringolade et entend bien prendre des mesures pour que la tendance s'inverse. Il cherche un moyen de remotiver ses équipes... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ellen Pompeo (Meredith Grey) Sandra Oh (Cristina Yang) Katherine Heigl (Isobel "Izzie" Stevens) Justin Chambers (Alex Karev) TR Knight (George O'Malley) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) James Pickens (Richard Webber) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Shonda Rhimes