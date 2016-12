TF1 13:50 bis 15:25 Familienfilm Il était une fois à Castlebury USA 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Enfant, Julie rêvait de voyager dans les contrées lointaines, là où on chantait et on dansait pour le plaisir, là où les maisons étaient encombrées d'orgues de Barbarie et de boîtes à musique, d'automates et de pendules à coucou. Hélas, le temps a passé et Julie est restée dans sa petite ville de Buffalo. Aussi, quelle n'est pas sa surprise lorsque le majordome du duc de Castlebury, une ville située à la frontière du Liechtenstein, vient la convier avec sa nièce, Maddie, et son neveu, Milo, à venir passer Noël à Castlebury. Après quelques hésitations, la jeune femme accepte l'invitation et tous les trois partent pour le château de Castlebury... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roger Moore (Edward Duke of Castlebury) Katie McGrath (Jules Daly) Sam Heughan (Ashton Prince of Castlebury) Charlotte Salt (Lady Arabella Marchand du Belmont) Travis Turner (Milo Huntington) Leilah de Meza (Maddie Huntington) Miles Richardson (Paisley Winterbottom) Originaltitel: A Princess for Christmas Regie: Michael Damian Drehbuch: Janeen Damian, Michael Damian Kamera: Viorel Sergovici Musik: Mark Thomas