TF1 11:05 bis 11:55 Sonstiges Grey's Anatomy ...La pièce retrouvée USA 2008 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Meredith et Derek poursuivent leurs efforts : ils espèrent réussir à mettre enfin au point un remède contre le cancer du cerveau. Onze de leurs patients sont déjà morts malgré leurs tentatives de soins. Mais les deux médecins sont convaincus qu'il leur faut persévérer. Pendant ce temps, Izzie et Alex ont une conversation bouleversante tandis que Callie et Hahn constatent que leur relation évolue très agréablement. Aux urgences, les chirurgiens sont toujours à pied d'oeuvre pour tenter de sauver le jeune homme prisonnier d'un bloc de ciment... Schauspieler: Ellen Pompeo (Meredith Grey) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Amy Madigan (Katharine Wyatt) Justin Chambers (Alex Karev) Katherine Heigl (Izzie Stevens) Eric Dane (Mark Sloan) Brooke Smith (Erica Hahn) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Shonda Rhimes