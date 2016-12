TF1 22:45 bis 23:30 Sonstiges Person of Interest Avant Reese USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken En 2010, Finch avait un autre homme de terrain à ses côtés : monsieur Dillinger. Il était tout aussi efficace que Reese, mais plus brutal et imprévisible. Il croise d'ailleurs son chemin et celui de Clara Stanton, alors toujours employés de la CIA. Tous courent pour différentes raisons après Daniel Casey, un informaticien de génie que la CIA doit exécuter en tant que traître... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Michael Emerson (Harold Finch) Camryn Manheim (Control) Neil Jackson (Rick Dillinger) Originaltitel: Person of Interest Regie: Stephen Surjik Drehbuch: Nic Van Zeebroeck, Michael Sopczynski, Jonathan Nolan Musik: Ramin Djawadi