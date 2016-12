TF1 13:50 bis 15:25 Sonstiges L'ange de Noël CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Susan, secrétaire de rédaction dans un journal, rêve de devenir journaliste. Or pour l'édition de Noël, on lui propose précisément d'écrire un article. Susan, qui n'aime pas cette période de l'année, choisit comme sujet l'ange que son arrière-grand-père avait sculpté pour une mystérieuse actrice et qui a été précieusement gardé. Elle se met à enquêter sur l'histoire de sa famille, sans savoir que l'ange va lui réserver bien des surprises... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jennifer Finnigan (Susan Nichols) Jonathan Scarfe (Brady Howe) Holly Robinson Peete (Yvette Collins) Christie Laing (Hayley) Francis Xavier McCarthy (grand-père James) Wanda Cannon (Heather Nicholas) Barclay Hope (David Nicholas) Originaltitel: Angel of Christmas Regie: Ron Oliver Drehbuch: Gary Goldstein Musik: Michael Richard Plowman