TF1 11:05 bis 11:55 Sonstiges Grey's Anatomy La pièce manquante... USA 2008 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Le service des urgences de l'hôpital de Seattle Grace accueille un jeune homme coincé dans un bloc de ciment. Les médecins hésitent sur la méthode à employer, mettant malgré eux sa vie en danger. Grâce à la patience de sa hiérarchie et au soutien de ses collègues, Meredith va mieux. Elle se remet à ses recherches sur le cancer. Chacun constate qu'elle travaille désormais de manière plus intelligente avec Derek... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Meredith Grey) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Amy Madigan (Katharine Wyatt) Justin Chambers (Alex Karev) Katherine Heigl (Izzie Stevens) Eric Dane (Mark Sloan) Brooke Smith (Erica Hahn) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Shonda Rhimes

