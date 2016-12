TF1 01:30 bis 02:30 Sonstiges New York Unité Spéciale Trafic d'innocence USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken On a retrouvé le corps sans vie de Meredith McGrath. Son assassin l'a violée, lui a collé la bouche avec de la glu puis l'a mise dans le coffre de sa voiture. Il s'est également rendu chez elle, a tué son mari et s'est emparé de fichiers informatiques. Stabler fait équipe avec Bishop pour tenter d'élucider cette affaire. Ensemble, ils découvrent ce que contenaient les fichiers volés : Meredith consultait régulièrement des sites pornographiques. Stabler et Bishop tentent de déterminer quel lien peut avoir cette découverte avec les circonstances particulières du meurtre... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Elliot Stabler) Billy McNamara (Sam Bishop) Mariska Hargitay (Olivia Benson) Dagmara Dominczyk (Kate Logan) Ice-T (Fin Tutuola) Lothaire Bluteau (Erich Tassig) Stephen Gevedon (Nicholas Taylor) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Michele Fazekas, Tara Butters Musik: Mike Post

