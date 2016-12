TF1 22:00 bis 23:05 Sonstiges Une famille formidable La grande marche F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Reine semble avoir retrouvé une nouvelle énergie. Elle ne s'est même jamais sentie aussi bien. Catherine est sceptique, mais elle se rallie au bien-être de son amie. Après une dernière rencontre avec madame Vimelda, la guérisseuse, tout le monde semble convaincu que Reine est guérie. C'est alors qu'en montagne, Ghislain chute et heurte une pierre. Le choc lui fait perdre la mémoire. Livrés à eux-mêmes, les amis tentent d'appeler les secours, mais leur unique téléphone, confié à Julien, n'a plus de batterie... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anny Duperey (Catherine) Bernard Le Coq (Jacques) Béatrice Agenin (Reine) Carlo Brandt (Rafael) Jennifer Lauret (Frédérique) Alexandre Thibault (Julien) Kamel Benghazi (Nourredine) Regie: Miguel Courtois Drehbuch: Joël Santoni, Dominique Golfier, Jérôme Le Mest Musik: Xavier Berthelot