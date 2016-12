TF1 13:50 bis 15:25 Sonstiges En cavale pour Noël CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ashley doit prendre l'avion pour passer Noël avec sa mère. Mais une fois à l'aéroport, on lui refuse l'accès à l'appareil. Et lorsqu'elle décide de louer une voiture, c'est pour apprendre que le dernier véhicule disponible vient d'être donné à un certain Dash Sutherland. Elle accepte finalement la proposition de Dash partager l'automobile et de voyager avec lui. Tout au long de leur voyage vers le Nord, ils vont tomber en panne, adopter un chiot et être suivis par des agents du FBI, qui prennent Ashley pour une terroriste... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Meghan Ory (Ashley Harrison) Andrew W Walker (Dash) Enid-Raye Adams (E Cary) Dylan Archambault (Ricky) Rohan Campbell (Justin) Devina Briggs (la petite fille) Aubrey Arnason (la serveuse) Originaltitel: Debbie Macomber's Dashing Through the Snow Regie: Kristoffer Tabori Drehbuch: Maria Nation Musik: Peter Allen