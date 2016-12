TF1 10:20 bis 11:05 Sonstiges Grey's Anatomy Relations et déclarations USA 2008 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Au sein de l'hôpital de Seattle Grace, le docteur Meredith Grey se consacre pleinement à ses recherches. Les essais cliniques se poursuivent dans l'effervescence et les progrès constatés sont de plus en plus convaincants. La psychiatre Wyatt s'inquiète surtout du fait que Meredith n'a aucune vie personnelle. De son côté, Cristina apprend que la carrière de Burke vient d'évoluer de façon significative. Elle en ressort profondément affectée. Parallèlement, Derek avoue à Sloan être totalement obsédé par Meredith. En effet, il ne pense qu'à elle, malgré sa relation poussée avec Rose... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Meredith Grey) Sandra Oh (Cristina Yang) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Amy Madigan (Katharine Wyatt) Justin Chambers (Alex Karev) Sara Ramirez (Callie Torres) Katherine Heigl (Izzie) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Tony Phelan Drehbuch: Julie Anne Robinson, Tony Phelan, Joan Rater Musik: Danny Lux