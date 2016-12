France 3 21:00 bis 00:00 Sonstiges Danse avec les loups USA, GB 1990 Stereo 16:9 Merken Pendant la guerre de Sécession, le lieutenant Dunbar, grièvement blessé à la jambe, est sur le point d'être amputé. Désespéré, il opte pour un suicide sous le feu des lignes ennemies et accomplit involontairement un acte héroïque. Il sauve sa jambe et demande une nouvelle affectation. Dunbar choisit un poste reculé à la limite des terres indiennes. Seul dans sa cabane, il commence à rédiger son journal. Sa présence éveille la curiosité d'un loup et celle d'une tribu de Sioux. Il apprivoise plus rapidement le premier que les seconds, fort surpris de le voir danser avec le bel animal. Peu à peu, pourtant, Dunbar s'intègre à la tribu indienne, au point d'en découvrir la noblesse et d'en partager le destin cruel... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Costner (John Dunbar/Danse avec les loups) Graham Greene (Oiseau bondissant) Floyd «Red Crow» Westerman (Dix ours) Robert Pastorelli (Timmons) Floyd 'Red Crow' Westerman (Ten Bears) Maury Chaykin (Major Fambrough) Nathan Lee Chasing His Horse (Smiles A Lot) Originaltitel: Dances with Wolves Regie: Kevin Costner Drehbuch: Michael Blake Musik: John Barry