France 3 00:25 bis 02:05 Sonstiges Goupi Mains Rouges F 1942 Stereo 16:9 Dans un petit village de Charente vit la famille Goupi, dirigée avec fermeté par Mes-Sous et Tisane, et dont chaque membre est doté d'un surnom correspondant à son caractère et à ses petites manies. Goupi-Mes-Sous a décidé de marier son fils Eugène, dit Goupi-Monsieur car il travaille à Paris, à sa cousine Goupi-Muguet, fille de Goupi-Dicton. Goupi-Mains-Rouges, le braconnier, qui vit totalement à l'écart du reste de la famille, dans une cabane perdue au fond des bois, s'en va à la gare chercher Eugène, dont l'arrivée coïncide avec la mort brutale de Tisane, retrouvée assassinée en plein coeur de la forêt. Dix-mille francs ont également disparu... Schauspieler: Fernand Ledoux (Goupi-Mains-Rouges) Arthur Devère (Goupi-Mes-Sous) Germaine Kerjean (Goupi-Tisane) Robert Le Vigan (Goupi-Tonkin) Blanchette Brunoy (Goupi-Muguet) René Génin (Goupi-Dicton) Georges Rollin (Goupi-Monsieur) Regie: Jacques Becker Drehbuch: Pierre Véry Kamera: Jean Bourgoin Musik: Jean Alfaro