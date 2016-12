France 3 22:25 bis 23:55 Sonstiges Les enquêtes de Vera La fillette sous les décombres GB 2013 Stereo 16:9 Merken La famille Mardsen vit un véritable drame. Alors que la mère se trouvait dans le jardin de la propriété, Daniel, le père, a été abattu de deux balles dans la tête. Quant aux deux filles, Mira et Karen, elles ont été enlevées. Mira, de son vrai nom Amira Saleh, a été adoptée par le couple quelques années plus tôt, après que sa famille a trouvé la mort lors d'un bombardement américain à Bagdad. Daniel Marsden, médecin d'un camp militaire, avait alors recueilli la petite orpheline. Vera découvre qu'un autre homme, le photographe de guerre Jonah Regan, avait tenté d'adopter l'enfant. Si l'enquête permet de retrouver rapidement Karen, Vera ne peut empêcher le meurtre d'un policier. Mais un élément ne fait plus aucun doute. Mira connaît son kidnappeur... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brenda Blethyn (Vera Stanhope) David Leon (Joe Ashworth) Saskia Reeves (Sarah Marsden) Paul Ritter (Billy Cartwright) Dean Andrews (Jonah Regan) Sonya Cassidy (Celine Ashworth) Reece Andrews (Daniel Mardsen) Originaltitel: Vera Regie: Paul Cotter Drehbuch: Paul Rutman, Ann Cleeves Musik: Ben Bartlett

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 299 Min. Das Supertalent

Show

RTL 00:00 bis 02:15

Seit 119 Min. Vier Brüder

Actionfilm

Sat.1 00:00 bis 02:00

Seit 119 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 99 Min.