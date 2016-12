France 3 22:30 bis 00:05 Sonstiges Commissaire Magellan Les étoiles de Saignac F 2013 Stereo 16:9 Merken Christine dirige les "Etoiles de Saignac", une troupe de majorettes dont elle assure également l'entraînement. C'est avec acharnement et conviction qu'elle prépare ses filles pour le concours régional qui doit bientôt avoir lieu. La troupe est, en outre, sponsorisée par les ateliers Delcombe, l'usine de confection de vêtements de luxe qui emploie Christine. Un soir d'entraînement, elle est retrouvée morte dans le bureau de la salle de répétitions. Le coffre-fort de l'entreprise, grand ouvert, a été pillé. Ce décès inattendu suscite d'innombrables interrogations quant à la vie de Christine et à ses fréquentations. Qui était-elle réellement ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacques Spiesser (Simon Magellan) François-Eric Gendron (Philippe Delcombe) Virginie Caliari (Fanny Castro) Anne-Charlotte Pontabry (Elodie Vareux) Sophie Broustal (Diane Delcombe) Nathalie Besançon (Florence Higel) Selma Kouchy (Selma) Originaltitel: Commissaire Magellan Regie: Eric Duret Drehbuch: Pascal Berbet, Nicolas Durand-Zouky