Temps présent Mon médecin est un imposteur / Mineurs au pied du mur CH Au sommaire : "Mon médecin est un imposteur" : Qui entame un rendez-vous chez son médecin en exigeant la preuve de son authenticité professionnelle - Personne bien sûr. Pourtant, les faux médecins existent en Suisse. Des docteurs sans diplômes ou qui mentent sur leurs spécialités. Notre enquête montre le terrible fardeau pour les victimes et la colère des vrais médecins qui récupèrent les cas bâclés. Elle démontre aussi l'impuissance des autorités. "Mineurs au pied du mur" : Près de 40% des migrants et réfugiés jetés sur les routes de l'exil sont des mineurs non accompagnés. Une population particulièrement vulnérable qui, depuis l'été dernier, butte sur la frontière sud de la Suisse, objet d'une surveillance zélée. Aujourd'hui, ces jeunes migrants tentent par tous les moyens de franchir la frontière verrouillée à double tour, malgré le droit international qui exige un asile politique sans restriction pour les mineurs non accompagnés. Moderation: Jean-Philippe Ceppi

