ProSieben 03:00 bis 04:35 Trickfilm Resident Evil: Degeneration J 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mittlerweile sind sieben Jahre seit dem verheerenden Ausbruch des T-Virus und der folgenden Zombieplage vergangen. Racoon City, das damalige Epizentrum der Seuche, ist immer noch ausradiert; der Pharmakonzern, der für die Katastrophe verantwortlich war, wurde aufgelöst. Doch dann geraten Terroristen in den Besitz des schrecklichen Erregers und entfesseln - nach einem abgelaufenem Ultimatum - erneut die Hölle auf Erden. Der furchtbare Kampf geht in eine neue Runde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Oliver Mink (Leon S. Kennedy) Julia Haacke (Claire Redfield) Thomas Albus (Ron Davis) Johannes Raspe (Frederic Downing) Tobias Lelle (Greg Glenn) Originaltitel: Baiohazâdo: Dijenerêshon Regie: Makoto Kamiya Drehbuch: Shotaro Suga Musik: Tetsuya Takahashi Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 354 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 154 Min. Der Antichrist

Horrorfilm

ARTE 01:15 bis 02:55

Seit 99 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 84 Min.