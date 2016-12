TV5 17:02 bis 17:57 Sonstiges Kiosque Alep, Bachar el-Assad revendique la ''libération'' d'Alep / Alep, la mort en direct / L'équipe Trump / Analyse et commentaire sur 4 thèmes d'actualité choisis par les intervenants Merken Au sommaire : "Alep, Bachar el-Assad revendique la ''libération'' d'Alep" : Est-il envisageable que le président contesté gagne la guerre après 5 ans de conflit - En cas de succès complet, sur quelle Syrie règnerait-il - Sur un champ de ruines qu'aucun de ses alliés ne compte reconstruire - N'est-ce au contraire qu'une étape dans une guerre qui serait loin d'être finie - "Alep, la mort en direct" : Quels sont les responsabilités et les enjeux du massacre - La chute d'Alep : tombeau des Nations Unies - Faillite de la morale internationale - Alors que la mort s'invite en direct sur les réseaux sociaux, pourquoi les citoyens ne se mobilisent-ils pas contre ce Guernica du XXIe siècle - "L'équipe Trump" : Des célébrités américaines appellent les grands électeurs à ne pas voter Trump. C'est lundi que le Républicain sera officiellement élu Président des États-Unis, avant une prise de fonction en janvier. On commence à mieux voir à quoi ressemblera son administration : des multimillionnaires, des ultra-conservateurs, des ex-Goldman Sachs, un PDG d'Exxon Mobil... Autre interrogation : comment Donald Trump va-t-il prendre ses distances avec son empire - "Analyse et commentaire sur 4 thèmes d'actualité choisis par les intervenants". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Silvia Garcia Gäste: Gäste: Nicolas Willems (rédacteur en chef adjoint au service Europe et International de la télévision belge RTBF), Laure Murat (chroniqueuse pour le quotidien français ''Libération'', directrice du Centre d'études européennes et russes à UCLA), Claude Guibal (gr Originaltitel: Kiosque