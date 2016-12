TV5 11:15 bis 11:48 Sonstiges Les carnets du bourlingueur Menu andin Sao Paulo : sous l'empire des gangs / Le carnet : à l'ombre des cactus / Calcutta : la mafia du rein F Merken Au sommaire : "Sao Paulo : sous l'empire des gangs À Sao Paulo au Brésil, les gratte-ciels côtoient les bidons-villes comme le luxe côtoie la pauvreté. Seule la réussite compte. Et pour certains, tous les moyens sont bons pour l'atteindre y compris enfreindre la loi. "Le carnet : à l'ombre des cactus": Quand on circule sur les hauts-plateaux de la cordillère des Andes à 5 000 mètres d'altitude, difficile de survivre sans boire. Gorgés de liquide, les cactus peuvent sauver la vie et assurer les besoins en eau, en vitamines et en sel minéraux. " Calcutta : la mafia du rein": L'un des plus importants trafics d'organe en Asie, celui des reins, s'est développé au pied de l'Himalaya. Un commerce qui pousse les plus démunis à vendre une partie d'eux-mêmes pour trois fois rien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Lambillon Originaltitel: Les carnets du bourlingueur