TV5 08:35 bis 09:02 Sonstiges Les nouveaux paradis Seychelles, un rêve de nature F 2009 Depuis une trentaine d'années, les Seychelles, archipel aux 115 îles ont classé près de 50 % de leur territoire en réserves naturelles, protégeant toute une faune et une flore exceptionnelles leur valant la réputation des " Galápagos de l'océan Indien ". Partons à la découverte de trois sites d'exception, l'île du Nord, Cousin et Aldabra où des scientifiques, des ONG et des amoureux de la nature travaillent au quotidien à la protection des écosystèmes insulaires. Originaltitel: Les nouveaux paradis Regie: Jean Froment