RTL TVI 20:25 bis 21:25 Sonstiges Léo Matteï, Brigade des mineurs Un homme en colère F 2016 Stereo Au coeur d'une forêt, Guillard, un mystérieux flic de la BRB qui semble au bout du rouleau, exhume un sac rempli de billets de banque et découvre le cadavre d'une jeune fille... Il semble dévasté par ses découvertes mais plutôt que de prévenir la Police, il ré-enterre le tout avec un air déterminé. Au même moment, il est appelé par la Brigade des Mineurs car le fils de son actuelle compagne vient d'agresser un copain de classe avec un couteau de combat. Furieux, Guillard fonce à la Brigade faire libérer le gamin. Sous la pression de ce grand flic, Mattéï accepte de libérer le gamin mais décide d'enquêter discrètement sur Guillard, qui semble avoir des choses à cacher. Et pour cause... Mattéï et son équipe découvrent ainsi que Guillard a perdu sa fille il y a quelques années dans un braquage qui a mal tourné. Guillard est aujourd'hui en train de préparer une vengeance qui pourrait mal tourner pour les enfants de son actuelle compagne... Schauspieler: Jean-Luc Reichmann (Léo Mattéï) Vincent Moscato (Eric Guillard) Samira Lachhab (Clara Besson) Florence Maury (Jeanne Delorme) Alexandre Achdjian (Jonathan Nassib) Stephane Boucher (Le Commissaire Divisionnaire) Baya Rehaz (Julie) Originaltitel: Léo Matteï, Brigade des Mineurs Regie: Sébastien Cirade Musik: Sophia Morizet, Une Musique