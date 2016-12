Schweiz 2 04:05 bis 04:50 Krimiserie Psych Licht, Kamera und Mord! USA 2008 Dolby Digital HDTV Merken Während der Dreharbeiten für eine spanische Soap wird der Darsteller Rinaldo Nunez erstochen. Die Kameras zeigen eindeutig, wie die Tat von seinem Kollegen Jorge (Saul Rubinek) begangen wurde - doch der beteuert seine Unschuld. Der Fall beschäftigt Shawn (James Roday) derart, dass er sogar eine Rolle in der Soap annimmt. Gemeinsam mit der Hauptdarstellerin spielt er eine Szene, in der der Mörder laut Drehbuch erneut zuschlagen soll. Wird diesmal Shawn zum Opfer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Roday (Shawn Spencer) Dulé Hill (Burton "Gus" Guster) Corbin Bernsen (Henry Spencer) Timothy Omundson (Detective Carlton Lassiter) Kirsten Nelson (Chief Karen Vick) Maggie Lawson (Juliet O'Hara) Sage Brocklebank (Buzz McNab) Originaltitel: Psych Regie: Matt Shakman Drehbuch: Andrew Mark Berman, Steve Franks Kamera: Michael McMurray Musik: Adam Cohen, John Robert Wood Altersempfehlung: ab 12

