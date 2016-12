Schweiz 2 10:00 bis 10:25 Comedyserie Undateable Panikattacke USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Danny und Sabrina führen mittlerweile eine Beziehung. Allerdings befindet sich diese noch in der Anfangsphase, und Justin mischt sich auch immer mal wieder ein. Als sich Sabrina traut, Danny zu einem Essen anlässlich ihres Monatsjubiläums einzuladen, gerät Danny in Panik. Es scheint, als entwickele sich ihre Beziehung zu etwas Ernsthaftem - Neuland für Danny. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris D'Elia (Danny) Brent Morin (Justin) Bianca Kajlich (Leslie) Ron Funches (Shelly) David Fynn (Brett) Rick Glassman (Burski) Eva Amurri Martino (Sabrina) Originaltitel: Undateable Regie: David Trainer Drehbuch: Austen Faggen Kamera: Gregg Heschong Altersempfehlung: ab 12