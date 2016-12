Schweiz 2 06:25 bis 07:05 Krimiserie Psych Schatten der Rentnerschaft USA 2008 Dolby Digital HDTV Merken Ihr neuster Fall führt Shawn und Gus ins Altersheim. Ein Bewohner ist verschwunden, und die Direktion scheint die Sache vertuschen zu wollen. Um ungestört ermitteln zu können, weist Shawn kurzerhand seinen Vater in die Seniorenresidenz ein. Dieser will den Fall gleich selber bis zum Mittagessen lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Roday (Shawn Spencer) Dulé Hill (Burton "Gus" Guster) Corbin Bernsen (Henry Spencer) Timothy Omundson (Detective Carlton Lassiter) Kirsten Nelson (Chief Karen Vick) Maggie Lawson (Juliet O'Hara) Curtis Armstrong (Jervis) Originaltitel: Psych Regie: Jason Ensler Drehbuch: Anupam Nigam, Steve Franks Kamera: Michael McMurray Musik: John Robert Wood Altersempfehlung: ab 12