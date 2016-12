TV5 11:34 bis 12:00 Sonstiges Version française Merken Au sommaire : /point de vue : La belle idée : French Cheese Board ; Le lieu culte : Le Grand Musée du parfum ; À la page : Les coloriages Art-thérapie ; L'indispensable : La Fonction. /focus : Des enceintes ''Made in France'' et de très haute qualité : les créations Klinger Favre redonnent le plaisir d'entendre. /silhouette : Pour lui, le chocolat se déguste autant avec la bouche qu'avec les yeux. Patrick Roger propose des saveurs d'une grande subtilité, mais aussi des réalisations sculptées hallucinantes. Rencontre. /repérages : Au coeur du 17e arrondissement de Paris, focus sur trois lieux à ne pas manquer. /la relève : Scratcher ou déscratcher à loisir des patchs colorés et décalés pour personnaliser ses vêtements, c'est l'idée maligne et farfelue d'Habit Cactus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Katherina Marx Originaltitel: #versionfrançaise

