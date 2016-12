Pro7 MAXX 06:00 bis 07:00 Dokumentation Natural Born Hustlers - Trickser im Tierreich Wer überlebt, gewinnt GB 2015 16:9 HDTV Merken Um ihre Überlebenschancen zu erhöhen, tun Tiere so ziemlich alles. Die Evolution hat einige waschechte Hochstapler, Imitatoren und Lügner hervorgebracht, denen nichts heilig ist. In der Savanne Botswanas zum Beispiel halten sich Zebras ihre Feinde mit einer Bewegungsillusion, die durch ihre Fellzeichnung entsteht, vom Leib. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Natural Born Hustlers