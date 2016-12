Niederlande 1 09:00 bis 09:50 Sonstiges VPRO Vrije Geluiden Kees Hulsmann en Marian Bolt, Scott Fagan, Wilbert de Joode NL 2016 HDTV Merken Met: Violist Kees Hulsmann en pianist Marian Bolt namen een album op met muziek van de Oostenrijkse vioolgrootmeester en componist Fritz Kreisler die in 1962 in New York overleed. Kreisler componeerde veel stukken voor viool, waarvan sommige in de stijl van collega-componisten. Veel van deze werken werden aanvankelijk dan ook toegeschreven aan anderen totdat Kreisler in 1935 bekendmaakte dat hij ze zelf gecomponeerd had. * Het album "South Atlantic Blues" van Scott Fagan is een echte verloren schat. De plaat kwam uit in 1968 en werd door velen herkend als een meesterwerk, maar door ongelukkige omstandigheden raakten Fagan en zijn album in de vergetelheid. Intussen is het album heruitgebracht en door recensenten opnieuw de hemel in geprezen. * Bassist Wilbert de Joode is specialist in improviseren en instant composing. In 2016 won hij de Buma Boy Edgar Prijs. In Google-Kalender eintragen Moderation: Melchior Huurdeman Originaltitel: VPRO Vrije geluiden

