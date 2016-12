Kein Baum, kein Schmuck, kein beleuchteter Schneemann auf dem Dach: Nachdem sie sonst immer die Weihnachtsfeiertage mit ihrer Tochter Blair verbracht haben, und sie dieses Jahr in Peru weilt, wollen Luther und Nora Krank die Gelegenheit nutzen und eine Karibikkreuzfahrt machen. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn ihre Nachbarn wollen sie nicht so einfach ziehen lassen. Schließlich hat die Weihnachtsparty schon immer bei den Kranks stattgefunden, und ein Fest ohne "Frosty", den beleuchteten Schneemann auf dem Giebel des Krankschen Hauses, ist einfach undenkbar. Schnell eskaliert der Streit. Die Kranks schalten auf stur, doch dann ruft auch noch Tochter Blair an... In Google-Kalender eintragen