Pro7 MAXX 05:15 bis 06:15 Dokumentation Hard Time Welt ohne Männer USA 2011 16:9 HDTV Merken Verkehrte Welt im Lee Arrendale Staatsgefängnis: Der Frauenknast beherbergt ausschließlich weibliche Insassen. Die Frauen sehen in Haft teilweise jahrelang kein männliches Wesen. So entstehen selbst zwischen vormals heterosexuellen Frauen lesbische Beziehungen. Diese sind jedoch von der Gefängnisleitung strengstens untersagt. Teilweise entspinnen sich trotzdem richtige Liebesdramen hinter Gittern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hard Time Altersempfehlung: ab 12